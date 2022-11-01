В центре столицы отремонтировали коллектор «Моховой»

«В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра. Работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе “Моховой”», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.