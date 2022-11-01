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1 час назад

В центре столицы отремонтировали коллектор «Моховой»

Mos.ruиещё 2

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора «Моховой».

В центре столицы отремонтировали коллектор «Моховой»
Фото: Mos.ruMos.ru

«В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра. Работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе “Моховой”», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.

Он отметил, что все мероприятия проводили без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций. Рабочие восстановили гидроизоляцию швов железобетонных конструкций и защитный слой бетона, а также заменили антикоррозийную защиту металлоконструкций. Капитальный ремонт позволит значительно продлить срок эксплуатации коллектора.

Коллекторное хозяйство Москвы — настоящий подземный город, не имеющий аналогов ни в России, ни в мире по длине, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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