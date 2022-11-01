В Москве завершился сезон летних веранд

"Период работы почти 3,5 тыс. летних веранд завершается в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно. Летние веранды - яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении. Культура летних веранд в европейских странах существует давно, и Москва не отстает в этом от других столиц", - сказал Немерюк.