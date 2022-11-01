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15 минут назад

В Москве завершился сезон летних веранд

ТАССиещё 3

Почти 3,5 тыс. летних веранд завершили работу в Москве с наступлением холодов. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В Москве завершился сезон летних веранд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Период работы почти 3,5 тыс. летних веранд завершается в Москве 1 ноября. Этот сезон, начавшийся 1 апреля, прошел в столице успешно. Летние веранды - яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и приятном времяпрепровождении. Культура летних веранд в европейских странах существует давно, и Москва не отстает в этом от других столиц", - сказал Немерюк.

Он отметил, что в прошедшем сезоне летние веранды работали "как в центре столицы, так и в парках, и пользовались большой популярностью у москвичей и гостей города".

Новости Москвы,Алексей Немерюк,
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