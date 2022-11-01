Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро

Судьбу самой короткой ветки столичной подземки раскрыл в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«До недавнего времени Каховская была самой короткой веткой в московском метро и не пользовалась популярностью. Укороченные поезда ходили с интервалом в пять минут. Но вскоре эта ветка полностью войдет в состав Большой кольцевой линии, а интервал движения поездов по ней сократится до 1,6 минуты», — заявил глава города.

Собянин напомнил, что в прошлом году был завершен ремонт станции «Каховская». В этом же году должны закончиться ремонтные работы на «Варшавской» и «Каширской», написал он.

«По сути, мы разбираем и строим их заново: меняем основные конструкции, оборудование, облицовку стен. При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на "Каширской"», — рассказал мэр.

По словам градоначальника, ввод нового участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники, где живут более 370 тысяч человек, а также до 20 процентов снизит нагрузку на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

«Пассажиры смогут без пересадок ездить в десятки районов, сэкономят массу времени в дороге. Например, путь от "Каширской" до "Университета" станет короче почти в два раза», — поделился Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии на сегодня составляет 96 процентов.