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1 час назад

Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро

Мослента

Судьбу самой короткой ветки столичной подземки раскрыл в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин раскрыл судьбу самой короткой ветки столичного метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«До недавнего времени Каховская была самой короткой веткой в московском метро и не пользовалась популярностью. Укороченные поезда ходили с интервалом в пять минут. Но вскоре эта ветка полностью войдет в состав Большой кольцевой линии, а интервал движения поездов по ней сократится до 1,6 минуты», — заявил глава города.

Собянин напомнил, что в прошлом году был завершен ремонт станции «Каховская». В этом же году должны закончиться ремонтные работы на «Варшавской» и «Каширской», написал он.

«По сути, мы разбираем и строим их заново: меняем основные конструкции, оборудование, облицовку стен. При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на "Каширской"», — рассказал мэр.

По словам градоначальника, ввод нового участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники, где живут более 370 тысяч человек, а также до 20 процентов снизит нагрузку на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

«Пассажиры смогут без пересадок ездить в десятки районов, сэкономят массу времени в дороге. Например, путь от "Каширской" до "Университета" станет короче почти в два раза», — поделился Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что общая строительная готовность Большой кольцевой линии на сегодня составляет 96 процентов.

Ранее Собянин рассказал о ходе реставрации Центрального дома журналиста в Москве. Он сообщил, что на данный момент закончился первый этап благоустройства.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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