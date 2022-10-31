В Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

«Открытие сегодня после реставрации этого замечательного монумента — это связь времён. И наша с вами задача или наше с вами, наверное, главное отношение к этому событию — это консолидация народа, консолидация общества, как это и было тогда, когда было принято решение о его открытии здесь, в сердце нашей страны — на Красной площади», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.