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1 час назад

В Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому

RT на русском

На Красной площади в Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому.

В Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

На историческое место монумент вернули в августе 2022 года, после чего специалисты продолжили дорабатывать территорию вокруг постамента.

«Открытие сегодня после реставрации этого замечательного монумента — это связь времён. И наша с вами задача или наше с вами, наверное, главное отношение к этому событию — это консолидация народа, консолидация общества, как это и было тогда, когда было принято решение о его открытии здесь, в сердце нашей страны — на Красной площади», — заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

Открытие памятника после реставрации намечено на 4 ноября — День народного единства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия в День народного единства.

Новости Москвы,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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