Около 37% москвичей сделали прививку от гриппа

Более 4,6 миллиона горожан прошли процедуру вакцинации от гриппа, что составляет около 37 процентов от общего числа жителей столицы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Москвы.

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— На текущий период привито 4 673 161 человек, что составляет 37 процентов от численности населения города, из них — 1 438 524 ребенка (охват 66,1 процента), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости, в свою очередь, оказались ниже расчетных. Сделать прививку от гриппа можно в больницах столичного департамента здравоохранения и центре вакцинации ГУМа, отметили в пресс-службе.