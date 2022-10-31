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1 час назад

Около 37 процентов москвичей сделали прививку от гриппа

Вечерняя Москва

Более 4,6 миллиона горожан прошли процедуру вакцинации от гриппа, что составляет около 37 процентов от общего числа жителей столицы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Москвы.

Около 37% москвичей сделали прививку от гриппа
Фото: ТАССТАСС

— На текущий период привито 4 673 161 человек, что составляет 37 процентов от численности населения города, из них — 1 438 524 ребенка (охват 66,1 процента), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости, в свою очередь, оказались ниже расчетных. Сделать прививку от гриппа можно в больницах столичного департамента здравоохранения и центре вакцинации ГУМа, отметили в пресс-службе.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после перенесенного гриппа или ОРВИ в течение двух недель важно постепенно возвращаться в ритм, не давая организму чрезмерных нагрузок. В противном случае есть риск присоединения новых болезней.

Новости Москвы,Андрей Кондрахин,Роспотребнадзор,
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