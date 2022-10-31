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52 минуты назад

В Москве откроется старая станция метро в составе Большой кольцевой линии

Мослента

В Москве в составе Большой кольцевой линии откроется обновленная станция «Каширская», сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

В Москве откроется старая станция метро в составе БКЛ
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Строители разбирают и строят станцию заново: полностью обновляют основные конструкции, модернизируют оборудование и инфраструктуру с применением передовых технологий, заменяют инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен и платформы, обновляют вестибюли», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более чем у 370 тысяч жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники появятся привычные маршруты и добавятся новые. Так, до станции метро «Университет» можно будет доехать в два раза быстрее, а до Нагатинского Затона — в четыре раза.

Кроме того, на станции «Каширская» станет свободнее в среднем на 23 процента, а «Севастопольская» и «Каховская» — на 35 процентов. После включения Каховской линии в состав БКЛ время прибытия поездов сократиться с 5 минут до 1,6 минуты.

Ранее стало известно, что в Москве на кольцевой линии метро появится новая станция.

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