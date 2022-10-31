В Москве откроется старая станция метро в составе БКЛ

По данным ведомства, более чем у 370 тысяч жителей районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники появятся привычные маршруты и добавятся новые. Так, до станции метро «Университет» можно будет доехать в два раза быстрее, а до Нагатинского Затона — в четыре раза.