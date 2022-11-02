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44 минуты назад

Шестой турбокольцевой перекресток появится в районе Марьино

Вечерняя Москваиещё 3

На пересечении Братиславской и Новомарьинской улиц откроется шестой турбокольцевой перекресток. б этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 2 ноября.

Шестой турбокольцевой перекресток появится в районе Марьино
Фото: Роман Силетских / Вечерняя МоскваРоман Силетских / Вечерняя Москва

— На турбокольцевых перекрестках в Москве аварийность снижается на 20 процентов, а водители проезжают участок быстрее. Скоро мы откроем шестой «турбо» круг в районе Марьино, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Для юго-востока Москвы это станет второе «турбокольцо». При его введение в эксплуатацию движение на дорогах станет безопаснее и комфортнее для местных жителей. Планируется, что в будущем будет рассмотрен вопрос перевода и других кольцевых перекрестков в подобный формат, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

23 октября сообщалось, что на пяти участках дорог в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО начали работать выделенные полосы для общественного транспорта. Изменения позволят автобусам точнее соблюдать расписание и уменьшить число ДТП.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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