Шестой турбокольцевой перекресток появится в районе Марьино

На пересечении Братиславской и Новомарьинской улиц откроется шестой турбокольцевой перекресток. б этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 2 ноября.

— На турбокольцевых перекрестках в Москве аварийность снижается на 20 процентов, а водители проезжают участок быстрее. Скоро мы откроем шестой «турбо» круг в районе Марьино, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

Для юго-востока Москвы это станет второе «турбокольцо». При его введение в эксплуатацию движение на дорогах станет безопаснее и комфортнее для местных жителей. Планируется, что в будущем будет рассмотрен вопрос перевода и других кольцевых перекрестков в подобный формат, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».