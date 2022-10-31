В Москве резко сократилась посещаемость ТЦ

Посещаемость торговых центров в Москве за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года резко сократилась. Об уменьшении потока посетителей на семь процентов сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

«Локальные российские и ряд турецких брендов рассматривают возможности заполнения ниш, освобождающихся после ухода международных брендов из России. Однако снижение потребительской активности в среднесрочной перспективе будет сдерживать развитие ритейлеров, что, в свою очередь, драматично скажется на состоянии объектов недвижимости», — говорится в материале исследования.

Эксперты отметили, что сейчас доля свободных площадей в ТЦ составляет 11,5 процента и к концу года может вырасти до 20 процентов. При этом ввод в эксплуатацию новых торговых объектов замедлился не только в столице, но и в остальных регионах России.