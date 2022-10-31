Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что зима в Москве вряд ли будет суровой, а снег перестанет быстро таять только с наступлением календарной зимы.

По словам синоптика, ноябрь будет тёплым и с некоторым дефицитом осадков. Устойчивый снежный покров стоит ожидать лишь с наступлением декабря.

«Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений, которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели», – написал Тишковец.

При этом уже выпавший снег в Московском регионе будет временным и продержится до выходных.

«Образовавшийся снежный покров будет временным, и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно. Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет», – заключил синоптик.