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35 минут назад

Акция "Ночь искусств" пройдет 4–5 ноября в Москве

Москва24иещё 4

Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября. В этом году она посвящена русской культуре.

Акция "Ночь искусств" пройдет 4–5 ноября в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В эти дни для москвичей будут доступны более 200 городских площадок. Кроме того, акция пройдет в традиционном формате и онлайн-режиме.

Благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского пройдет в концертном зале "Зарядье" в 22:00 4 ноября. Зрители смогут услышать произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Свиридова. Купить билет на концерт можно на сайте концертного зала.

Киноконцерт "Московские киносезоны" состоится в московском кинотеатре "Космос". Отечественные звезды театра и кино исполнят песни из различных фильмов. Для участия в концерте нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Показ итоговой постановки проекта "Непокоренные" состоится в "Новом Манеже" в Москве в 20:00 4 ноября. На сцене выступят вокалисты и танцоры Луганска, Димитровграда, Новоуральска, Заречного, а также артисты "Центра драматургии и режиссуры".

Ранее сообщалось, что 4 ноября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступят Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. Солистом будет виолончелист Александр Рамм. Зрители также встретятся с Академическим большим хором "Мастера хорового пения".

Новости Москвы,Александр Рамм,Владимир Спиваков,
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