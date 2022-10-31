Свыше 60 тысяч пожарных гидрантов проверили в Москве

В Москве более 60 тысяч пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.
Сезонные работы по проверке пожарных гидрантов проводят специалисты АО «Мосводоканал» и гороские спасатели каждую осень и весну.
Гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер идеально к нему подходить.
Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе. После этого этапа идет функциональная проверка. Специалисты устанавливают на гидрант стендер, открывают вентиль и пускают воду. Наличие мощной струи означает, что оборудование в исправном состоянии.
Уточняется, что на водоснабжение данная профилактика не повлияет, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого сообщалось, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды в столице. специалисты подготовили технику для проведения противогололедной обработки, а также уборки дорог и тротуаров.