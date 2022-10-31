Свыше 60 тысяч пожарных гидрантов проверили в Москве

В Москве более 60 тысяч пожарных гидрантов прошли осеннюю проверку. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

Сезонные работы по проверке пожарных гидрантов проводят специалисты АО «Мосводоканал» и гороские спасатели каждую осень и весну.

Гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер идеально к нему подходить.

Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе. После этого этапа идет функциональная проверка. Специалисты устанавливают на гидрант стендер, открывают вентиль и пускают воду. Наличие мощной струи означает, что оборудование в исправном состоянии.

Уточняется, что на водоснабжение данная профилактика не повлияет, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».