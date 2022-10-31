Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ноябрь предстоит относительно сухим и теплым, так что устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением декабря, а предстоящая зима не будет суровой, передает ТАСС.

Тишковец рассказал также, что гололедица в Москве будет наблюдаться до второй половины дня среды. По его словам, появлению гололедицы способствуют осадки. Со второй половины дня среды погоду будет определять восточная периферия антициклона, поэтому осадков не будет.