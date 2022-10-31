Зима в Москве, скорее всего, не будет суровой, устойчивый снежный покров образуется только с наступлением календарной зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, ноябрь предстоит относительно сухим и теплым, так что устойчивый снежный покров ляжет лишь с наступлением декабря, а предстоящая зима не будет суровой, передает ТАСС.
Тишковец рассказал также, что гололедица в Москве будет наблюдаться до второй половины дня среды. По его словам, появлению гололедицы способствуют осадки. Со второй половины дня среды погоду будет определять восточная периферия антициклона, поэтому осадков не будет.
Ранее в понедельник синоптики предупредили, что вечером столбики термометров в Москве покажут 2 градуса выше ноля. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 7-8 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.