Собянин: БКЛ московского метро готова на 96%

«Укороченные поезда ходили с интервалом пять минут. На линии всего три станции. До конца этого года планируем завершить работы на «Варшавской» и «Каширской». В прошлом году мы закончили реконструкцию «Каховской», - добавил Собянин. Он подчеркнул, что постройка линии и станций проходят по сути заново. «Меняем основные конструкции, оборудование, облицовку стен. При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на «Каширской», - сообщил мэр.