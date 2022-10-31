Собянин: БКЛ московского метро готова на 96%

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро Москвы готова на 96%, вскоре Каховская линия полностью войдет в состав БКЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Каховская ветка вскоре полностью войдет в состав Большой кольцевой линии <...> С вводом нового участка БКЛ, со станцией «Каширская», улучшится транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники. Там живут больше 370 тыс. человек. До 20% снизится нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий. В целом строительная готовность Большой кольцевой линии уже 96%», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что Каховская линия до недавнего времени была самой короткой в московском метро и не пользовалась популярностью.
«Укороченные поезда ходили с интервалом пять минут. На линии всего три станции. До конца этого года планируем завершить работы на «Варшавской» и «Каширской». В прошлом году мы закончили реконструкцию «Каховской», - добавил Собянин. Он подчеркнул, что постройка линии и станций проходят по сути заново. «Меняем основные конструкции, оборудование, облицовку стен. При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на «Каширской», - сообщил мэр.
По его словам, после включения ветки в состав БКЛ интервал движения сократится до 1,6 минуты, а пассажиры смогут без пересадок ездить в десятки районов, сэкономят массу времени в дороге.
«Так, путь от «Каширской» до «Университета» станет короче почти в два раза», - написал Собянин.