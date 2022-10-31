Температуру повысили в батареях московских зданий

Температуру теплоносителя в системе столичного теплоснабжения повысили на 10 градусов. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе компании по передаче и распределению электроэнергии «МОЭК».

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— График работы источников и тепловых сетей изменен со среднесуточной температуры плюс 5 градусов до текущего значения в 0 градусов, — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Таким образом температуру в батареях повысили с 75-77 до 85-87 градусов.

24 октября общегородской контакт-центр завершил работу горячей линии по вопросам отопления. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в связи с резким похолоданием в начале сентября отопительный сезон в столице начался досрочно.