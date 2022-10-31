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19 минут назад

Более 500 тыс. цветов высадят на ВДНХ к весне

Агентство «Москва»

На территории ВДНХ к весне 2023 года высадят более 500 тыс. цветов. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Более 500 тыс. цветов высадят на ВДНХ к весне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На ВДНХ стартовали работы по высадке цветов к весеннему сезону 2023 года. В апреле и мае гости выставки смогут полюбоваться на крокусы, тюльпаны, мускари, сциллы и нарциссы. Всего к весне посадят свыше 500 тыс. цветов. Работы продлятся до середины ноября. Луковицы будут «спать» до весны, чтобы с наступлением тепла гостей ВДНХ встретили живые цветочные композиции: 42 разновидности тюльпанов, два сорта мускари, два вида нарциссов, а также сцилл и крокусов», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что луковичные растения занимают на ВДНХ площадь более 17,5 тыс. кв. м. Из общей площади более 9,3 тыс. кв. м придется на цветы, которые высадят этой осенью.

Новости Москвы,ВДНХ,
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