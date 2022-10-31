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52 минуты назад

Прогноз погоды: синоптик пообещал потепление в Москве со следующей недели

Газета.Ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сообщил, что образовавшийся в столице снежный покров будет временным, так как на следующей неделе ожидается потепление.

Синоптик пообещал потепление в Москве со следующей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, на базовой столичной метеостанции ВДНХ, как и на многих других, образовался снежный покров высотой 1 сантиметр. Больше всего снега выпало в Тушино, где зафиксировали покров в 5 сантиметров.

Эксперт заверил, что снег местами продержится до выходных, 6 ноября, включительно.

«Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет», — пояснил Тишковец.

30 октября столичных водителей предупредили о гололеде на московских дорогах.

Кроме этого, из-за выпавшего снега, городские службы перешли в усиленный режим работы, спецтехника подготовлена к противогололедной обработке и уборке дорог и тротуаров.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,ВДНХ,
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