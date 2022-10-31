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1 час назад

Прогноз погоды: в Москве образовался снежный покров

Никита Бородкин

В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, однако он будет временным. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что местами снег пролежит до конца недели.

По словам синоптика, в столице самый толстый слой снега образовался в Тушино — там на метеостанции зафиксировали толщину покрова в 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну, Клин, Павловский Посад, Можайск, Ново-Иерусалим и Дмитров.

Тишковец отметил, что в условиях холодной погоды местами снег пролежит до выходных включительно, однако на следующей неделе в столичный регион придет потепление. Оно связано с атлантическим циклоном, благодаря которому снежный покров исчезнет.

Напомним, что снег с дождем выпал в ряде районов Москвы в воскресенье вечером, 30 октября. В ночь на понедельник, 31 октября, осадки продолжились и к утру засыпали столицу. Отмечалось, что в связи с этим городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности.

Новости Москвы,Погода,Видео,Евгений Тишковец,
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