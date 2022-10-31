В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, однако он будет временным. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что местами снег пролежит до конца недели.

По словам синоптика, в столице самый толстый слой снега образовался в Тушино — там на метеостанции зафиксировали толщину покрова в 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну, Клин, Павловский Посад, Можайск, Ново-Иерусалим и Дмитров.

Тишковец отметил, что в условиях холодной погоды местами снег пролежит до выходных включительно, однако на следующей неделе в столичный регион придет потепление. Оно связано с атлантическим циклоном, благодаря которому снежный покров исчезнет.