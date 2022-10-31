Временный снежный покров сформировался в Москве

В столице образовался временный снежный покров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В результате зарядов снега на базовой столичной метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой 1 см, на других московских метеостанциях: на Балчуге - 1 см, в Тушино - 5 см. В Подмосковье припорошило Коломну (1 см), Клин (1 см), Павловский Посад (1 см), Можайск (1 см), Ново-Иерусалим (2 см), Дмитров (2 см)», - пишет он.
По данным синоптика, образовавшийся снежный покров в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно.
«Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет», - добавил Тишковец.
Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщили, что в европейской части России на текущей неделе похолодает - в Москве и области прогнозируется ночью 0 - минус 5 градусов, днем - 0-5 градусов тепла.