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1 час назад

МЧС предупредило москвичей об опасности

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Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало в понедельник утром, 31 октября, Главное управление МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС советует не оставлять детей без присмотра, а водителям рекомендует снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее в Москве из-за сильного ветра и гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Новости Москвы,Видео,МЧС России,Росгидромет,
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