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37 минут назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали ноябрь теплее нормы на два-три градуса

Вечерняя Москваиещё 5

Ноябрь в 2022 году в Москве будет на 2-3 градуса теплее нормы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали ноябрь теплее нормы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, наступление метеорологической зимы в городе отложится на пару недель.

— Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло, — цитирует специалиста РИА Новости.

В Москве в понедельник, 31 октября, ожидаются кратковременные осадки и местами гололедица. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, для гололеда должны сойтись два условия: минусовая температура и эпизодическое выпадение осадков.

До этого главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве» о погоде в столице в День народного единства, 4 ноября. Специалист отметила, в этот день среднесуточная температура в городе должна составлять плюс один градус.

Новости Москвы,Александр Синенков,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,
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