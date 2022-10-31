Москвичам пообещали ноябрь теплее нормы

Ноябрь в 2022 году в Москве будет на 2-3 градуса теплее нормы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, наступление метеорологической зимы в городе отложится на пару недель.

— Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло, — цитирует специалиста РИА Новости.

В Москве в понедельник, 31 октября, ожидаются кратковременные осадки и местами гололедица. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, для гололеда должны сойтись два условия: минусовая температура и эпизодическое выпадение осадков.