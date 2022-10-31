Портал Москвы запустил проект по кибербезопасности

На столичном портале mos.ru запущен специальный проект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких». Пользователи смогут узнать о правилах работы в сети, что поможет им защитить свои данные, личную информацию и деньги. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
На проекте в доступной форме рассказывается о тех способах, с помощью которого преступники могут обмануть человека в сети и том, как от этого защищаться. На площадке есть четыре тематических блока. Первый посвящен данным, которые интересуют киберпреступников. Таких типов данных насчитывается десять. Свои знания поможет проверить интерактивный тест. При неправильных ответах пользователю будут выдавать верные решения.
На странице размещен и блок с чек-листом на пять главных правил цифровой безопасности. Здесь собраны главные советы по созданию паролей, работе в браузерах и в электронной почте, проведению онлайн-покупок и пользованию социальными сетями. Четвертый блок рассказывает о работе столицы в деле защиты данных пользователей городских информационных систем. Участники проекта узнают, как защищены данные московского центра обработки данных, где размещены столичные информационные системы, а также о том, как происходит обмен данными при предоставлении государственных услуг и сервисов.