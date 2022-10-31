Портал Москвы запустил проект по кибербезопасности

На столичном портале mos.ru запущен специальный проект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких». Пользователи смогут узнать о правилах работы в сети, что поможет им защитить свои данные, личную информацию и деньги. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Фото: Илья Тушев / "Вести Подмосковья" Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

На проекте в доступной форме рассказывается о тех способах, с помощью которого преступники могут обмануть человека в сети и том, как от этого защищаться. На площадке есть четыре тематических блока. Первый посвящен данным, которые интересуют киберпреступников. Таких типов данных насчитывается десять. Свои знания поможет проверить интерактивный тест. При неправильных ответах пользователю будут выдавать верные решения.