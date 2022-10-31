В Москве проведут акцию "День без турникетов"

Акция "День без турникетов" пройдет в столице с 1 по 6 ноября, ее приурочили к Московской неделе интерьера и дизайна. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

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"В течение шести дней москвичей будут ждать на 35 площадках. 14 из них впервые стали партнерами познавательной акции "День без турникетов". В этот раз ее посвятили интерьеру и дизайну. Горожан приглашают на лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам, мастер-классы по созданию предметов декора и многое другое", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она напомнила, что с начала года в рамках "Дня без турникетов" прошло более тысячи экскурсий, которые посетили 37,3 тыс. москвичей и гостей города.

Отмечается, что мебельные фабрики, столярные мастерские, детский технопарк и другие площадки проведут порядка 50 мероприятий. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. В числе новых участников - дизайн-агентство предметов интерьера. На экскурсии гости компании узнают, как проектируют и создают мебельную фурнитуру. Еще одна новая площадка познакомит желающих с производством мебели по индивидуальным размерам. Также впервые свои двери для москвичей откроет междисциплинарное дизайн-сообщество специалистов, которые сотрудничают с архитекторами, инженерами и художниками.

"Одна из галерей приглашает на выставку художников, создающих предметы декора. В столярной школе экскурсантов познакомят с современными станками и их функционалом. Самых маленьких горожан рады видеть в детском технопарке на Зорге - для ребят от 7 до 17 лет здесь пройдут мастер-классы по дизайну и моде. А в Международной школе креативных технологий подростков 12-18 лет ждет мастер-класс по 3D-технологиям на тему дизайна интерьера", - добавили в пресс-службе.