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18 минут назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются небольшие осадки, гололедица и до 3 градусов тепла

ТАСС

Облачная погода с прояснениями, местами умеренные осадки и гололедица ожидаются в понедельник в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали осадки и гололедицу
Фото: ТАССТАСС

Днем в Москве будет от 1 до 3 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до минус 1 градуса.

В Подмосковье температура днем поднимется до 4 градусов тепла, а ночью опустится до минус 4 градусов.

Порывы северо-западного ветра в понедельник могут достигать 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в регионе до 10:00 мск понедельника и из-за гололедицы до 19:00 мск вторника.

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье составит 739 мм ртутного столба.

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