Москвичи вспомнили деревню на территории столицы

Деревню Шаболово, вошедшую в состав столицы в 1960 году, вспомнили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте». Сейчас на этой территории находится Академический район.

Фото: Телеканал «Россия-Культура» Телеканал «Россия-Культура»

На одном из сохранившихся фото деревни изображены деревянные дома, запечатлен извозчик, который правит лошадиной повозкой на фоне новостроек-пятиэтажек. Один из комментаторов определил точное место снимка.

«На фото — самое начало главной улицы Шаболово. Новые дома — на пересечении нынешних улиц Кржижановского и Большой Черемушкинской. Фотограф стоит в районе Кржижановского, 28», — уверенно заявил мужчина.

Ретро-кадр заинтересовал пользователей сети.

«Фото шикарно. Очень живописно передает атмосферу растущего большого города», «Родные старые Черемушки», «Интересное фото», — восхитились фолловеры.