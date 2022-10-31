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17 минут назад

Москвичи вспомнили деревню на территории столицы

Мослента

Деревню Шаболово, вошедшую в состав столицы в 1960 году, вспомнили в группе «Старая Москва» во «ВКонтакте». Сейчас на этой территории находится Академический район.

Москвичи вспомнили деревню на территории столицы
Фото: Телеканал «Россия-Культура»Телеканал «Россия-Культура»

На одном из сохранившихся фото деревни изображены деревянные дома, запечатлен извозчик, который правит лошадиной повозкой на фоне новостроек-пятиэтажек. Один из комментаторов определил точное место снимка.

«На фото — самое начало главной улицы Шаболово. Новые дома — на пересечении нынешних улиц Кржижановского и Большой Черемушкинской. Фотограф стоит в районе Кржижановского, 28», — уверенно заявил мужчина.

Ретро-кадр заинтересовал пользователей сети.

«Фото шикарно. Очень живописно передает атмосферу растущего большого города», «Родные старые Черемушки», «Интересное фото», — восхитились фолловеры.

Ранее воспоминаниями о жизни в московских деревнях поделились пользователи сети. В начале 1960-х в ряде столичных районов еще сохранились деревянные дома.

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