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1 час назад

Известный режиссер назвал два недостатка Москвы

Мослента

Два недостатка столицы назвал в интервью «Москвич Mag» известный режиссер, худрук театра имени Гоголя Антон Яковлев. По его словам, это организация движения в городе и небольшое количество зелени в центре.

Известный режиссер назвал два недостатка Москвы
Фото: «Лента.ру»«Лента.ру»

«Многое кажется нелогичным и недружелюбным по отношению к водителям. Считаю, что город нуждается в гораздо большем количестве подземных многоместных парковок», — заявил Яковлев.

Герой интервью отметил, что в Москве есть много прекрасных парков, но ему не хватает локального озеленения.

«Чтобы не было ощущения, что ты в каменном мешке», — пояснил он.

Ранее минус жизни в Москве назвал ведущий телешоу «Суперлига», «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. По его словам, главный недостаток столицы — большие расстояния.

Новости Москвы,Антон Яковлев,Вячеслав Макаров,
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