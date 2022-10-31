Около 60 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены и задержаны около 50 авиарейсов из-за непогоды, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

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В Домодедово задержаны 30 рейсов, во Внуково 15 рейсов задержаны и два отменены, в Шереметьево задержаны пять вылетов и шесть отменены. При этом в Жуковском все полеты осуществляются согласно расписанию.