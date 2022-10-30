Водителей предупредили о гололеде на дорогах Москвы

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер и гололед, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в своем Telegram-канале.
«В период с 21 часа 30 октября до 10 часов 31 октября в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, местами гололедица», — написали в ведомстве.
Москвичей попросили соблюдать ряд мер безопасности: соблюдать скоростной режим, не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а также выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.
Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что 30 октября на северо-востоке Подмосковья выпал снег. Городские службы перешли в усиленный режим из-за неблагоприятной погоды, спецтехника готова к противогололедной обработке и уборке дорог и тротуаров.