Водителей предупредили о гололеде на дорогах Москвы

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер и гололед, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в своем Telegram-канале.

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«В период с 21 часа 30 октября до 10 часов 31 октября в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, местами гололедица», — написали в ведомстве.

Москвичей попросили соблюдать ряд мер безопасности: соблюдать скоростной режим, не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а также выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, добавили в департаменте.