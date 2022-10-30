«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе

Из-за гололедицы в Москве до 19:00 вторника, 1 ноября, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Желтый — погода потенциально опасна. Местами гололедица — период предупреждения до 19:00 1 ноября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует до 18:00 1 ноября и в Московской области, говорится на сайте Гидрометцентра.

Жителей столицы предупредили о ветре с гололедицей в ночь на 31 октября. Так, с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября в Москве ожидаются усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду и гололедица.

ЦОДД посоветовал водителям не использовать летнюю резину утром 31 октября из-за снега и гололедицы. Водителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, советуют пользоваться городским транспортом.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 31 октября в Москве выпадет первый снег высотой до трех сантиметров.