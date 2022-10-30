Москвичи начали продавать места в гигантской очереди за билетами на «Щелкунчик»

На одной из онлайн-площадок по размещению объявлений появилось предложение купить место в очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что спектакль будет показан в Большом театре в Москве в преддверии Нового года.
Шанс без лишних проблем приобрести желанные билеты обойдется театралу в 10 тыс. рублей. При этом продавец дает гарантию попадания в первые 300 мест очереди, что означает возможность получить удобные места по разумной цене.
Театральный критик Марина Тимашева пояснила ранее, что «Щелкунчик» так популярен потому, что он - «один из лучших спектаклей в истории мирового балета».