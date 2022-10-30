Москвичи начали продавать места в гигантской очереди за билетами на «Щелкунчик»

На одной из онлайн-площадок по размещению объявлений появилось предложение купить место в очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что спектакль будет показан в Большом театре в Москве в преддверии Нового года.

Шанс без лишних проблем приобрести желанные билеты обойдется театралу в 10 тыс. рублей. При этом продавец дает гарантию попадания в первые 300 мест очереди, что означает возможность получить удобные места по разумной цене.