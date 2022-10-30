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36 минут назад

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Москва24

Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта столицы с профессиональным праздником в личном телеграм-канале.

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Сегодня День работника автомобильного и городского транспорта. Московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы", – написал мэр.

Градоначальник поблагодарил специалистов за преданность профессии и добросовестный труд и пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

В своей публикации Сергей Собянин также отметил, что городские власти стремятся повышать привлекательность городского транспорта за счет модернизации автопарка и внедрения современных цифровых сервисов. Кроме того, улучшается дорожная ситуация.

Ранее с аналогичным обращением к работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность отлаженной и эффективной работы транспортной отрасли.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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