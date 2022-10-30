730 новых случаев COVID-19 выявили в Москве

В Москве за последние сутки выявили 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
После лечения в столице выписали 594 пациентов. Всего в Москве выздоровели 3 039 328 человек, у которых ранее выявили коронавирус.
За сутки были госпитализированы 109 заболевших.
Также в городе сообщается о 12 летальных случаях. У умерших пациентов диагностировали пневмонию, также они сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.
В России за последние 24 часа зафиксировали 6 803 новых случая коронавируса. 611 пациентов были госпитализированы.