730 новых случаев COVID-19 выявили в Москве

В Москве за последние сутки выявили 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин Подробне портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин Подробне

После лечения в столице выписали 594 пациентов. Всего в Москве выздоровели 3 039 328 человек, у которых ранее выявили коронавирус.

За сутки были госпитализированы 109 заболевших.

Также в городе сообщается о 12 летальных случаях. У умерших пациентов диагностировали пневмонию, также они сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.