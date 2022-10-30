Названа стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик» в Москве

«Самый дорогой билет на "Щелкунчик" 31 декабря стоит 20 тысяч рублей», — сказала Новикова и добавила, что очереди за билетами на представление в этом году чуть меньше за счет распределения продажи билетов по разным дням.

Очередь в кассу формируется с помощью номерных браслетов. Представитель театра рассказала, что браслеты выдаются в день продажи с 00:00. По ее словам, если на это время образуется большая очередь, то по согласованию с охраной желающим начинают выдавать браслеты для урегулирования очереди и недопущения нарушения правопорядка. Она также отметила, что в день выдается не более 400 браслетов.