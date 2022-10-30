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45 минут назад

Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре

Илья Родин

В Москве в воскресенье, 30 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий. На столицу обрушатся ливневые дожди. Кроме того, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий специалист центра «Фобос» уточнил, что в первой половине дня в столичном регионе еще будет сказываться влияние теплого циклона. Во второй половине на погоду окажет влияние холодный северо-западный атмосферный фронт.

По данным метеоролога, штормовой ветер продержится двое суток. Ожидается обратный суточный ход температуры, то есть днем будет холоднее, чем в ночное время.

В столице пройдут кратковременные ливневые дожди. После 15 часов местами ожидается мокрый снег. Температура будет в диапазоне от +4° до +6°. Атмосферное давление повысится и составит 736 мм ртутного столба.

Тишковец сообщил также, что минувшая ночь в столице стала самой теплой за всю историю послевоенных наблюдений. Он пояснил, что температура составляла от +9,7° до +10°.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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