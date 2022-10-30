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1 час назад

В метро запустили поезд в честь столетия КБ «Туполев»

Москва меняется

На Арбатско-Покровской линии метрополитена стал ходить тематический поезд с информацией о авиаинженерах и самолётах конструкторского бюро «Туполев».

В метро запустили поезд в честь столетия КБ «Туполев»
Фото: © М. Денисова / Mos.ru © М. Денисова / Mos.ru

При поездке на нем можно познакомиться с историей знаменитого КБ, которое отмечает 100-летний юбилей. Разработанные в нем технические решения легли в основу развития военного и гражданского самолётостроения.

На самолётах Туполева лётчики выполняли первые перелёты на Северный полюс и из Москвы в США. Здесь был создан первый отечественный реактивный пассажирский самолёт Ту-104 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Более 70 типов разработанных в КБ моделей самолётов выпускались серийно.

Всего в метро в этом году запустили 8 тематических поездов. Например, в августе стал курсировать состав в честь 10-летия Новой Москвы.

Туполев,
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