В метро запустили поезд в честь столетия КБ «Туполев»

На Арбатско-Покровской линии метрополитена стал ходить тематический поезд с информацией о авиаинженерах и самолётах конструкторского бюро «Туполев».

Фото: © М. Денисова / Mos.ru © М. Денисова / Mos.ru

При поездке на нем можно познакомиться с историей знаменитого КБ, которое отмечает 100-летний юбилей. Разработанные в нем технические решения легли в основу развития военного и гражданского самолётостроения.

На самолётах Туполева лётчики выполняли первые перелёты на Северный полюс и из Москвы в США. Здесь был создан первый отечественный реактивный пассажирский самолёт Ту-104 и первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Более 70 типов разработанных в КБ моделей самолётов выпускались серийно.