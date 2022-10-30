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1 час назад

Капитальный ремонт дома М.Ф. Гунгера завершен на проспекте Мира

Вечерняя Москва

Специалисты завершили капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, построенного в 1955 году по индивидуальному проекту М.Ф. Гунгера. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 30 октября.

Капремонт дома М.Ф. Гунгера завершен на проспекте Мира
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Сначала специалисты промыли плоскости от накопившихся загрязнений, выполнили заделку швов и локальную вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли в местах намокания современную антигрибковую защиту. На завершающем этапе провели гидрофобизацию, — сказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Главной задачей для специалистов стало сохранение исторического облика здания. Для проведения работ был изготовлен уникальный проект, а также подобраны необходимые материалы. В процессе капремонта рабочие применяли передовые технологии, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что работы по капитальному ремонту прошли в Доходном доме И. С. Касаткина в центре Москвы. Его построили в 1902 году по индивидуальному проекту архитектора Михаила Бугровского, чьим любимым стилем была эклектика.

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