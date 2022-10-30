Капремонт дома М.Ф. Гунгера завершен на проспекте Мира

Специалисты завершили капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, построенного в 1955 году по индивидуальному проекту М.Ф. Гунгера. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 30 октября.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Сначала специалисты промыли плоскости от накопившихся загрязнений, выполнили заделку швов и локальную вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли в местах намокания современную антигрибковую защиту. На завершающем этапе провели гидрофобизацию, — сказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Главной задачей для специалистов стало сохранение исторического облика здания. Для проведения работ был изготовлен уникальный проект, а также подобраны необходимые материалы. В процессе капремонта рабочие применяли передовые технологии, передает официальный сайт мэра Москвы.