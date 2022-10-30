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20 минут назад

В Москве откроются пункты обогрева для бездомных

Мир новостей

С 1 ноября в российской столице начнут работать круглосуточные пункты обогрева для бездомных «Социальный патруль».

В Москве откроются пункты обогрева для бездомных
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Как сообщается на интернет-портале мэра и правительства столицы, в этих мобильных пунктах бездомным будет предоставлена возможность согреться и выпить горячего чая. В случае необходимости сотрудники центра смогут направить людей в Центр соцадаптации имени Е. П. Глинки, где им предоставят ночлег и окажут другую помощь. Планируется, что работать пункты будут до 1 апреля 2023 года.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина рассказала, что автобусы социального патруля, вмещающие до 15 человек, будут перемещаться по городу, реагируя на вызовы с просьбами о помощи. Такие транспортные средства будут также установлены стационарно рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами.

Отмечается, что такая помощь очень востребована: за I квартал текущего года бездомные граждане воспользовались услугой обогрева в мобильных пунктах более 7 тысяч раз.

Новости Москвы,Оксана Шалыгина,Правительство Москвы,
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