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56 минут назад

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

ТАССиещё 6

Усиление ветра с порывами до 20 м/с ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник может выпасть первый снег. Городские службы перешли в режим повышенной готовности для оперативного устранения последствий непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 см. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что службы готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

В тексте отмечается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

"Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключается в материале.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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