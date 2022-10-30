Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 см. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.