Москвичи раскрыли желаемый уровень зарплаты

Жители России, в том числе москвичи, в среднем желают зарабатывать 163 тысячи рублей в месяц. Уровень зарплатных ожиданий был раскрыт в опросе сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие три тысячи человек из всех регионов России, сообщает RT.