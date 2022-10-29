Раскрыта деликатная обязанность московских дворников

«До конца позапрошлого века в Москве практически не было туалетов. В путеводителе по городу, изданному в 1881 году, говорилось: "Каждый дворник обязан указать всякому это место, чего следует, однако, избегать, так как указываемые места большей частью неопрятны. Удобнее всего зайти в первую попавшуюся, только не 3-го разряда, гостиницу, дав предварительно на чай швейцару или коридорному 5 или 10 копеек"», — говорится в материале.