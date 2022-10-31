В Москве выявили 579 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве за сутки выявили 579 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За последние 24 часа в столице госпитализировали 85 человек. Еще 11 пациентов скончались, 529 выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 230 867 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 039 857 пациентов выздоровели, а 46 619 скончались.