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1 час назад

В Москве за сутки выявили 579 случаев заражения COVID-19

Москва24иещё 6

В Москве за сутки выявили 579 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Москве выявили 579 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото:  m24.ru m24.ru

За последние 24 часа в столице госпитализировали 85 человек. Еще 11 пациентов скончались, 529 выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в Москве выявили 3 230 867 случаев заражения коронавирусом. При этом 3 039 857 пациентов выздоровели, а 46 619 скончались.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что существует вероятность одновременного заражения "Цербером" и ОРВИ, однако она крайне мала, но может вырасти в зимний период.

Новости Москвы,Николай Крючков,
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