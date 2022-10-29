МЧС предупредило москвичей об опасности

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало в субботу, 29 октября, Главное управление МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 21:00 30 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров секунду», — сообщает ведомство.

МЧС советует не оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее в ГИБДД порекомендовали жителям Москвы поменять резину на автомобиле, не дожидаясь заморозков, которые придут в столицу уже на следующей неделе.