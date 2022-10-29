В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Технопарки Москвы создают импортозамещающие продукты

Моя Москва.онлайн

Московский технопарк «Элма» в текущем году стал лучшим по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Он находится на месте бывшего завода в Зеленограде. На площадках технопарка работают десятки компаний от промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования.

Технопарки Москвы создают импортозамещающие продукты
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Москва стремится обеспечить лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств. Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки. Это позволяет создавать надежную и качественную замену импортным технологиям и развивать город», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Статус технопарка «Элма» получил в 2015 году. После чего началось обновление советских корпусов. Технологическую инфраструктуру на площадке активно развивает руководство технопарка.

«Мы не только улучшаем наши площади и качественно меняем внешний вид, но и стараемся наладить кооперацию среди наших резидентов. Например, действующим резидентам рассказываем про новых, предлагаем интересные партнерства, знакомим, проводим ежегодные встречи, формируем единые технологические цепочки. Это больший плюс по сравнению с другими площадками», — отмечает директор технопарка «Элма» Павел Солоницын.

В основе технопарка лежит микроэлектроника и приборостроение. На первых этажах технопарка размещены крупные производственные цеха. А на верхних этажах размещаются «чистые комнаты» для сборки продуктов и офисы.

Сейчас в технопарке работает 152 компании, 91 их которых имеют статус резидента. Они могут получать налоговые привилегии и льготы.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители