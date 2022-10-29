Технопарки Москвы создают импортозамещающие продукты

Московский технопарк «Элма» в текущем году стал лучшим по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Он находится на месте бывшего завода в Зеленограде. На площадках технопарка работают десятки компаний от промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования.

«Москва стремится обеспечить лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств. Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки. Это позволяет создавать надежную и качественную замену импортным технологиям и развивать город», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Статус технопарка «Элма» получил в 2015 году. После чего началось обновление советских корпусов. Технологическую инфраструктуру на площадке активно развивает руководство технопарка.

«Мы не только улучшаем наши площади и качественно меняем внешний вид, но и стараемся наладить кооперацию среди наших резидентов. Например, действующим резидентам рассказываем про новых, предлагаем интересные партнерства, знакомим, проводим ежегодные встречи, формируем единые технологические цепочки. Это больший плюс по сравнению с другими площадками», — отмечает директор технопарка «Элма» Павел Солоницын.

В основе технопарка лежит микроэлектроника и приборостроение. На первых этажах технопарка размещены крупные производственные цеха. А на верхних этажах размещаются «чистые комнаты» для сборки продуктов и офисы.