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1 час назад

Столичному трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 111 лет

Вечерняя Москва

Легендарному московскому трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 111 лет. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Столичному трамвайному маршруту «Аннушка» исполнилось 111 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Развенчиваем популярный миф: «Аннушка» — это не красно-желтый трамвай 20-х годов прошлого века, а знаменитый московский трамвайный маршрут «А», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что бульварное кольцо, по которому трасса этого маршрута проходит уже 111 лет, ранее обозначалось буквой «А». Поэтому сам маршрут получил аналогичный номер. Ласковое название «Аннушка» ему дали горожане.

Москвичам напомнили, что маршрут связывает три района в ЦАО. Он проходит от метро «Чистые пруды» через «Павелецкую» и «Пролетарскую» до Новоконной площади. На маршруте курсируют комфортные трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в столице выпустили новые тематические проездные билеты «Единый», которые посвящены 100-летию Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

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