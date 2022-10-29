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53 минуты назад

Москвичам пообещали противоречивую погоду на выходных

Майк Габриелян

Синоптики пообещали москвичам «противоречивую» погоду в эти выходные. В субботу резко потеплеет до +11, а к понедельнику пойдет снег, термометры покажут минус 5 градусов. Об этом сообщает издание «Подъем».

В субботу в Москве ожидается до +11-12 градусов, будет дождливо и ветрено.

В воскресенье температура составит от +6-8 градусов утром, но к вечеру упадет до -1 градуса.

В понедельник столбики термометров упадут до -5, пойдёт снег и мокрый снег.

Ранее синоптики рассказали о «бешеной» погоде в ноябре.

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