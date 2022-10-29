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1 час назад

Японский актер назвал любимый московский район

Мослента

Любимый московский район назвал в интервью «Москвич Mag» известный японский актер и режиссер Джунсуке Киносита. За 12 лет жизни в столице он совершил с десяток переездов, и почти все квартиры находились у Арбата.

Японский актер назвал любимый московский район
Фото: ReutersReuters

«Потому что я люблю Арбат. Он не современный, в нем чувствуется история Москвы. И там мой любимый театр, и мои любимые кинотеатры», — поделился он.

Киносита добавил, что старается гулять по Арбату каждое утро, фотографирует его, выкладывает эти снимки в соцсети и делится ими с японскими друзьями и родными. Сейчас режиссер планирует снять фильм про этот район столицы.

Ранее были названы популярные у мужчин и женщин улицы Москвы. Самой «женской» улицей стала Остоженка, а самой «мужской» — МКАД.

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