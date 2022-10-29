Девушку с топором заметили в московском автобусе

Девушку с топором заметили в столичном общественном транспорте. Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадре запечатлено: москвичка стоит у дверей автобуса, из ее дамской сумки торчит топорище. Правда, видно, что оно из пластика.

«Утро в стиле Достоевского. Надеюсь, едет не к старушке», — пошутила администрация сообщества.

Пользователи сети высказали различные предположения о том, зачем героине фото понадобился топор.

«Кашу едет варить», «К мужу-гуляке», «Это тренд такой», — стали упражняться в юморе фолловеры.

Кто-то отметил, что девушка могла специально взять в автобус необычный предмет, чтобы ее обсудили в сети.

«Захотела бы сделать так, чтобы никто не заметил, то положила бы (топор) в пакет», — пояснили в комментариях.