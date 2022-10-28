Москвичам порекомендовали менять резину

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД посоветовали жителям Москвы поменять резину на машинах на зимнюю заранее, так как синоптики не исключают похолодания в городе на следующей неделе. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии, — отметили в дептрансе.
Там добавили, что резину рекомендуется менять, когда температура опускается до плюс 5–7 градусов.
В зимний период автомобиль используется в более суровых условиях — это связано с гололедом, морозами, резкими перепадами температуры, сугробами. О том, как правильно подготовить автомобиль к зиме, рассказал автоэксперт Максим Соколов. При первых минусовых температурах стоит заменить резину. Также нужно обязательно проверить «дворники». Если щетки очистителя оставляют заметные полосы и разводы, то, вероятно, износились резинки.