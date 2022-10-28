Москвичам порекомендовали менять резину

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД посоветовали жителям Москвы поменять резину на машинах на зимнюю заранее, так как синоптики не исключают похолодания в городе на следующей неделе. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии, — отметили в дептрансе.

Там добавили, что резину рекомендуется менять, когда температура опускается до плюс 5–7 градусов.