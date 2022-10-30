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1 час назад

В ТиНАО построят еще девять жилых домов по программе реновации

Mos.ruиещё 2

Три новостройки уже возводят, еще шесть проектируют.

В ТиНАО построят еще девять жилых домов по программе реновации
Фото: Проектное решениеПроектное решение

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) появится девять жилых домов общей площадью около 250 тысяч квадратных метров. В рамках программы реновации в них смогут переселиться примерно девять тысяч жителей.

«Сегодня в Троицком и Новомосковском административных округах возводят три новостройки, еще шесть домов проектируют», — уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы СергСергей Левкин.

Он добавил, что под заселение уже передали здания по следующим адресам: Новомихайловское шоссе, дом 1, корпуса 1, 2, 3, 4 и 5; поселок Знамя Октября, дом 3, корпус 1; поселок Шишкин Лес, дом 9, корпуса 1 и 21; улица Академика Черенкова, дома 15 и 17.

Новоселье в ТиНАО отпраздновали примерно 3,5 тысячи человек, еще около 300 москвичей сейчас переезжают.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры, всего будет расселено 5175 домов. Для реализации программы подобрана 561 стартовая площадка.

Новости Москвы,Сергей Левкин,
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