В ТиНАО построят еще девять жилых домов по программе реновации

Три новостройки уже возводят, еще шесть проектируют.

Фото: Проектное решение Проектное решение

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) появится девять жилых домов общей площадью около 250 тысяч квадратных метров. В рамках программы реновации в них смогут переселиться примерно девять тысяч жителей.

«Сегодня в Троицком и Новомосковском административных округах возводят три новостройки, еще шесть домов проектируют», — уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы СергСергей Левкин.

Он добавил, что под заселение уже передали здания по следующим адресам: Новомихайловское шоссе, дом 1, корпуса 1, 2, 3, 4 и 5; поселок Знамя Октября, дом 3, корпус 1; поселок Шишкин Лес, дом 9, корпуса 1 и 21; улица Академика Черенкова, дома 15 и 17.

Новоселье в ТиНАО отпраздновали примерно 3,5 тысячи человек, еще около 300 москвичей сейчас переезжают.