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1 час назад

В Москве обнаружили бомбоубежище с джакузи и бильярдом

Мослента

Бомбоубежище с бассейном, джакузи, баней и бильярдом обнаружили в Москве. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал SHOT.

В Москве обнаружили бомбоубежище с джакузи и бильярдом
Фото:  Мослента Мослента

По данным источника, сауна на Нагатинской улице работает в подземном бомбоубежище уже 15 лет. Сотрудница заведения сообщила, что посетителям предлагается провести время в комнате отдыха, поплавать, попариться и попеть в караоке.

Работа сауны на месте бомбоубежища законна, сообщили SHOT в управе района Нагатино-Садовники. Помещение находится в аренде, потребность в нем как в укрытии на данный момент отсутствует. Если потребуется, руководству сауны сообщат о необходимости привести заведение в соответствие с нормативами.

Ранее москвичи обнаружили в столичном парке сооружение, напоминающее бункер. В сети загадочное место сравнили с предполагаемой секретной подземной системой «Метро-2».

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