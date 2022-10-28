В Москве обнаружили бомбоубежище с джакузи и бильярдом

Бомбоубежище с бассейном, джакузи, баней и бильярдом обнаружили в Москве. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал SHOT.

Фото: Мослента Мослента

По данным источника, сауна на Нагатинской улице работает в подземном бомбоубежище уже 15 лет. Сотрудница заведения сообщила, что посетителям предлагается провести время в комнате отдыха, поплавать, попариться и попеть в караоке.

Работа сауны на месте бомбоубежища законна, сообщили SHOT в управе района Нагатино-Садовники. Помещение находится в аренде, потребность в нем как в укрытии на данный момент отсутствует. Если потребуется, руководству сауны сообщат о необходимости привести заведение в соответствие с нормативами.