В Москве перекроют участок Старокирочного переулка

Участок Старокирочного переулка перекроют в Москве с 31 октября по 31 мая по причине строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Перекрытия ожидаются на участке от дома 53, строения 3 по Бауманской улице до дома 5, строения 4 по Старокирочному переулку.

В связи с проведением реконструкционных и инженерных работ в некоторых районах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Так, с понедельника, 24 октября, на Кронштадтском бульваре началась реконструкция инженерных сетей. По этой причине до 20 декабря на разных участках бульвара будут недоступны для движения по одной–две полосе проезжей части.