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1 час назад

Участок Старокирочного переулка перекроют в Москве с 31 октября

Вечерняя Москва

Участок Старокирочного переулка перекроют в Москве с 31 октября по 31 мая по причине строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В Москве перекроют участок Старокирочного переулка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Перекрытия ожидаются на участке от дома 53, строения 3 по Бауманской улице до дома 5, строения 4 по Старокирочному переулку.

В связи с проведением реконструкционных и инженерных работ в некоторых районах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Так, с понедельника, 24 октября, на Кронштадтском бульваре началась реконструкция инженерных сетей. По этой причине до 20 декабря на разных участках бульвара будут недоступны для движения по одной–две полосе проезжей части.

До этого сообщалось, что одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября.

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